Květnový superúplněk, který mohli před třemi dny lidé pozorovat na obloze, nesl přívlastek krvavý. | Foto: Mária Cibová

Toto označení vychází z faktu, že během úplného zatmění náš Měsíc postupuje zemským stínem, a protože na něj zároveň dopadají slabé pozemské červánky lámané zemskou atmosférou do vnitřku zemského stínu, získává tak Měsíc výrazné načervenalé zabarvení. Ale stín nebyl tak velký, aby se Měsíc opravdu do červena zabarvil. I tak to byla úžasná podívaná. Měsíc byl o 27 tisíc kilometrů blíže Zemi, než je jeho průměrná vzdálenost od Země. Průměrná vzdálenost od Země je 384 400 kilometrů. Při posledním superúplňku to bylo pouze 357 309.

Mária Cibová