Od středy do neděle hrad přivítal pomocníky ze soukromé Školy da Vinci z Dolních Břežan u Prahy.

Pomocníci ze Školy da Vinci z Dolních Břežan na Hartenbergu. | Foto: se svolením Martiny Vavřínové

Páťáci pod vedením třídní učitelky Šárky a Mirka si udělali na základně nad hradem stanový tábor a s nasazením se pustili do práce i do nejrůznějších her a poznávání. Když se k nim v pátek přidali jejich rodiče, ukázalo se, jak krásně vše funguje, když děti i rodiče i učitelé táhnou za jeden provaz. Po sobotní prohlídce hradu se pak pustili s vervou do práce i rodiče a byli báječní, hrad opět o kus prokoukl.

Pomocníci ze Školy da Vinci z Dolních Břežan na Hartenbergu.Zdroj: se svolením Martiny Vavřínové

Moc děkujeme za sponzorský dar od rodičů dětí - novou lepenku nad velký palác. A děti? Vy jste zkrátka úžasný!

Martina Vavřínová, hrad Hartenberg