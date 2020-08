Klub seniorů J. z Poděbrad v Sokolově existuje již 9 roků. V naší činnosti se střídají programy zaměřené na různé přednášky, vystoupení dětí z MŠ, ZŠ, ZUŠ, Mateřídoušky a Dětského divadelního souboru Lupínek z Březové, na jednoduché zdravotní cviky, na procvičování paměti a na hry a činnosti pro aktivní seniory. Těmito činnostmi se snažíme utužovat nejen přátelství, ale i zdraví.

Z činnosti Klubu seniorů J. z Poděbrad, Sokolov. | Foto: Klub seniorů J. z Poděbrad

K ještě pevnějšímu upevňování přátelských vztahů došlo při našich pravidelných výšlapech do přírody a za poznáním našeho kraje. Již od letošního února podnikáme společné „výšlapy“např. do Královského Poříčí, Kostelní Břízy, Chlumu Sv. Maří, Františkových Lázní. Náš poslední výlet byl do Lubů u Chebu, kde jsme se podívaly na výrobu hudebních nástrojů do Strunalu a Muzea hudebních nástrojů. Protože máme dobrý kolektiv, plánování bylo společné. Jedna vymyslela a ostatní se podílely na organizaci. Některá zajistila odjezdy a příjezdy vlaku, jiná se spojila s továrnou na výrobu strunných nástrojů a s Muzeem hudebních nástrojů. Neopomnělo se ani na zajištění oběda v místní restauraci. Však senioři nesmí strádat a mají mít správnou životosprávu.