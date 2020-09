Dne 30. srpna 2020 proběhla již tradiční netopýří noc u dolu Jeroným.

Tradiční netopýří noc se v neděli konala v dole Jeroným. | Foto: Michael Rund

Již od roku 2002 probíhají v Karlovarském kraji na přelomu srpna a září netopýří noci. Od roku 2014 jsou to vždy dvě lokality, z nichž jednou je vždy důl Jeroným. Letos proběhla akce 29. srpna v Michalových Horách a 30. srpna na dole Jeroným. Organizátoři z Muzea Sokolov, p. o. Karlovarského kraje, a CHKO Slavkovský les připravili pestrý program skládající se z možnosti navštívit výstavu o netopýrech „Netopýři tajemní a zranitelní“, zapůjčenou od České společnosti pro ochranu netopýrů a vytvořenou v rámci projektu podpořeného SFŽP ČR a MŽP, podvečerních prohlídek dolu Jeroným, přednášky o dole Jeroným a v rámci hlavního programu, který probíhal od 20:00, další přednášky o netopýrech. Vzhledem k deštivému počasí letos neprobíhal odchyt netopýrů do sítí, ale návštěvníci nebyli o živé netopýry ochuzeni, protože Přemysl Tájek z CHKO Slavkovský les přivezl netopýry odchycené do odchytových budek, které bylo možné si zblízka prohlédnout, a dokonce i opatrně pohladit. Malí i velcí návštěvníci odcházeli spokojení, většina i s pracovními listy výstavy o netopýrech, a všichni už se prý těší na netopýří noc v roce 2021.