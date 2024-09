Noc netopýrů začala mimořádnými prohlídkami po nové trase v díle Jeroným, která vznikla v loňském roce díky projektu “Žula a voda”. Následovaly netopýří hry a přednáška Přemka Tájka ze správy CHKO Slavkovský les. Návštěvníci se také vydali po stopách netopýrů v blízkém okolí. Po setmění Přemek Tájek a jeho manželka ukazovali netopýry chycené z budek, tak aby je mohli vidět i ti návštěvníci, kteří nevydrželi do pozdních hodin, kdy se do sítí chytali netopýři “jeden za druhým”, kolem půl druhé v noci jich bylo již přes padesát. Byla to opět velice povedená akce, kterou navštívilo několik set návštěvníků, většinou rodin s dětmi.

Muzeum Sokolov p.o. Karlovarského kraje