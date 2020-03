Nosit roušky - jak pomáháme a ničeho se nebojíme

Stacionáře i dílny Denního centra Mateřídouška se sice kvůli koronaviru zavřely, to ale neznamená, že zaměstnanci složili ruce do klína. To by nebyla Mateřídouška!

Nosit roušky - jak pomáháme a ničeho se nebojíme. | Foto: DC Mateřídouška