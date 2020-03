Regionální kapela End of Scream, která v říjnu vydala druhé album, musela kvůli vyhlášení nouzového stavu pozastavit probíhající turné Finding the Sanctuary. Aby nezklamali fanoušky, rozhodli se hudebníci pro nouzové řešení. Tuto sobotu 14. března zahrají koncert v sokolovském Alfa Music Clubu, který budou živě vysílat přes Facebook. „Rozhodli jsme se hned, jak jsme se dozvěděli o vyhlášení stavu nouze,“ vysvětluje houslista kapely Tomáš Štěpánek. „Nechtěli jsme fanoušky připravit o koncerty a taky chceme nabídnout alternativu všem, kterým po dnešku ztroskotaly sobotní plány. Takhle si nás kdokoliv může poslechnout přímo z obýváku.“

Kapela si pro sobotní večer připravila hodinu a půl dlouhý koncert, během nějž zazní skladby z debutového alba Violincore i z nově vydaného Sanctuary. Živé vysílání koncertu mohou diváci sledovat prostřednictvím facebookových stránek End of Scream https://www.facebook.com/endofscream/ a Západ.cz https://www.facebook.com/Regionzapad/

End of Scream je mladá instrumentální symphonic metalová kapela s progresivními prvky využívající místo zpěvu dvoje housle. Kapela pocházející z Karlovarského kraje už vydala dvě plnohodnotná alba: Violincore (2015) a Sanctuary (2019) a dva videoklipy: Hesitate (2017) a Survive (2019). End of Scream se snaží posouvat limity běžných hudebních žánrů, ostré kytarové riffy kombinuje s neotřelými houslovými party. V roce 2014 kapela získala diváckou cenu v republikovém kole soutěže mladých kapel Rock a Little a v témže roce získala diváckou cenu v mezinárodní soutěži kapel GBOB.