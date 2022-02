Historie loketského hradu sahá do 12. století, založení města pod ním je mladšího data (první písemná zmínka pochází z roku 1234) a zřejmě souvisí s německou kolonizací pohraničí Václavem I. Do počátku 14. století se dotvořil rastr královských měst Čech a Moravy. Nejvydatněji k tomu přispěla vláda českého krále Přemysla Otakara II. Teprve on vtiskl urbanizačnímu tempu potřebnou dynamiku. Síť královských měst se zahustila a prakticky dovršila.



Příspěvek zaslala Mária Cibová. Velice jí děkujeme.