Ze svého výletu z Boruz u Tachova nám zaslal několik snímků Antonín Hušek. Za fotografie mu mnohokrát děkujeme.

Zámek Bor je hrad přestavěný na novogotický zámek ve stejnojmenném městě v okrese Tachov. | Foto: Antonín Hušek

Bor je město v Plzeňském kraji. Nachází se čtrnáct kilometrů jihovýchodně od Tachova. Zahrnuje 22 místních částí, 744 domů a má přibližně 4 500 obyvatel. Obec leží na dálnici D5 z Prahy do Norimberka. Poprvé je Bor písemně připomínán v roce 1263 (Hayda). Později bývá zmiňován jako Hayd (pod tímto názvem je uveden ještě na mapě stabilního katastru v roce 1838), pak Haid. Pod správou šlechty pánů ze Švamberka, Götzenu i Löwensteinů ve městě vzkvétala řemesla a obchod. Město se stalo centrem obchodu díky své poloze na rozhraní Čech a Německa na cestě založené Karlem IV., a těžilo ze sousedství velkého množství drobných sídel odkázaných na zemědělskou výrobu. Ve středověku se město rozvíjelo a na náměstí se konaly dobytčí trhy. Zámek Bor je hrad přestavěný na novogotický zámek ve stejnojmenném městě v okrese Tachov. Jeho podoba pochází z konce 19. století. V letech 1224–1247 se majitelem panství stal Ratmír ze Skviřína. První zmínka o hradu Bor založeném Ratmírem, purkrabím na Přimdě, a jeho synem Bohuslavem, je z roku 1263. Bohuslav se již v letech 1285–1291 psal „z Boru“. Mezi dalšími držiteli panství byli jeho syn Bušek z Boru, sudí Plzeňského kraje, který jako první používal predikát ze Švamberka poté, co se rodové sídlo přesunulo na nový hrad Švamberk. Páni ze Švamberka byli držiteli panství až do roku 1650.