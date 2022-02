„Myslím, že na to, že to zkoušíme letos poprvé, je účast dost dobrá,“ pochvalovala si před dvěma lety za organizátory Klára Rozsypalová. Průvod vycházel od radnice, kde maškary dostaly povolení od starosty a vlk korunu krále masopustu a také symbolický klíč od města. Centrem se šlo na hrad, cestou se průvod zastavil na několika místech, kde bylo připraveno občerstvení. Zábava pak vyvrcholila v amfiteátru. „Jezdím na masopusty do Ležnice nebo Josefova, tak jsem byla zvědavá i na Loket. A líbilo se mi tu,“ byla spokojená paní Jiřina ze Sokolova.