Přestože z původního karlovarského horního nádraží nezůstalo vůbec nic a staré objekty nahradila moderní budova, historii stanice trochu připomíná část původního zastřešení nástupiště. | Foto: Deník

Ocelovo-litinová konstrukce, vyrobená strojírnami a železárnami Samuela Bondyho v Praze, byla na nástupiště instalována v roce 1891. V Karlových Varech je to jedna z mála posledních ocelovo-litinových halových staveb. Před zahájením rekonstrukce nádraží se nejdříve uvažovalo, že by se historické zastřešení nástupiště po renovaci přemístilo do prostoru před nádraží.