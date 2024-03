S pojmenováním našeho města, které se jmenovalo původně německy Falkenau an der Eger (česky Falknov nad Ohří) ve tvaru Sokolow, či Sokolov se setkáváme již v 19.století v souvislosti s obrozeneckými snahami počešťovat německé názvy.

Pomník připomínající padlé u ukrajinského Sokolova. | Foto: Město Sokolov

Poprvé jako Sokolow v práci Jana Nejedlého v roce 1830. Uvedení místopisného názvu Sokolow v praxi pak bylo poprvé použito v díle pražského kartografa Jana Lotha (1816-1899), konkrétně na mapě Čech (Mappa Králowstwí Českého) vydané roku 1847. V textu Karla Amerlinga (1807–1884) Průmysl v Čechách vydaném knižně roku 1851 je vůbec poprvé zaznamenán Sokolov s jednoduchým V. Slovo Falke znamená v českém překladu Sokol, název Falkenau pak Sokolí niva/luh. Místo tohoto netypického doslovného překladu byl ponechán pouze kořen slova Sokol a přípona počeštěna z Au na ow, čímž vznikl název Sokolow.

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se používalo jako úřední název pojmenování Falknov nad Ohří. Jiří Klůc ve své bakalářské práci upozornil, že se objevily znovu úvahy o tom, zda přejmenovat Falknov na Sokolov již v letech 1919 a 1920. Tehdy však ředitel zemského archivu Jan Bedřich Novák vydal zamítavé stanovisko. Proto se od roku 1923 až do roku 1948 používal název Falknov nad Ohří a do května roku 1945 i německá podoba Falkenau an der Eger.

Gymnazisté převzali v Karlových Varech mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

Po roce 1945 se objevují snahy o počeštění původních německých názvů. Je například dochovaný návrh Karel Krigler z Kohoutova u Dvora Králové nad Labem. Ten v prosinci 1945 zaslal Místní správní komisi ve Falknově nad Ohří dopis, ve kterém navrhl odněmčení jména, a to právě na Sokolov, Sokolice, Sokodoly či Doloslavy. K návrhu Sokolov napsal: „Je to jakýsi překlad, ale také zároveň pěkné české jméno.“

V roce 1946 se pak mezi obyvatelstvem konala anketa o změně názvu, ve které se většina obyvatelstva (87%) vyslovila pro navrhované pojmenování Sokolov. Tento název vycházel z německého významu slova Falkenau (sokolí niva (luh,louka) ), ale zároveň již byl na návrh místního historika Václava Němce spojován s bitvou u ukrajinského Sokolova, ve které ve dnech 8. a 9.března 1943 do bojů proti německé armádě v rámci Rudé armády poprvé zasáhl československý armádní sbor pod vedením generála Ludvíka Svobody. Tehdy ještě bez ideologického zabarvení.

Sedmdesátník naletěl bankovním podvodníkům, přišel o více než dvě stě tisíc

Souvislost se jménem ukrajinské vesničky Sokolove, respektive podle u nás vžitého názvu Sokolovo byla tedy víceméně shodou náhod. Po roce 1948 byla tato bitva, která se konala 8-9.3.1943 blízko Charkova využívána jako propagandistický nástroj komunistů – symbol osvobození Československa z východu, souběžně s tím, jak byly potlačovány připomínky osvobození západní části země Američany nebo role československých letců v Anglii.

V roce 1947 se proti přejmenování se sice vyslovily některé průmyslové podniky (především doly), které poukazovaly na zavedený obchodní název Falknovské hnědouhelné doly, ale tento negativní postoj byl v naprosté menšině.

Chodov bude letos slavit ve velkém. Oslavy rozdělí do pěti víkendů

Ještě v roce 1947 proběhla žádost MNV Falknov nad Ohří, aby byl nový název Sokolovo, což bylo následně Ministerstvem vnitra zamítnuto a žádost byla stažena a změněna na „Sokolov“.

O změně názvu z Falknova na Sokolov rozhodlo ministerstvo vnitra 8.2.1948. Ovšem vzhledem k bouřlivým únorovým událostem se slavnostní přejmenování města uskutečnilo až 31.3.1948. Toho dne byl před 18. hodinou na hranicích okresu přivítán ministr národní obrany Ludvík Svoboda a poslanec dr. Bedřich Steiner, následovala přehlídka čestné roty na Starém náměstí a návštěva radnice, kde se Ludvík Svoboda zapsal do pamětní knihy. Večer se pak v Hornickém domě konala slavnost, na které byly oběma hostům uděleny diplomy se jmenováním čestnými občany města (Ludvík Svoboda a Bedřich Steiner se tak stali vůbec prvními čestnými občany nově přejmenovaného Sokolova).

V Kraslicích skončila dětská lékařka. Pojišťovny nepomohou, rodiny jsou bez péče

Pro hlavní poúnorový pomník našeho města bylo vybráno právě téma bitvy u Sokolova. Socha zobrazující bojovníka od Sokolova byla postavena na místě Jahnova turnerského pomníku, jehož odstranění zosobňovalo poraženou ideu Velkoněmectví. Socha byla odhalena 11. listopadu 1951, tedy velmi brzy po Únoru 1948, a představuje tak jeden z nejčasnějších dokladů české sorely. Přestože zobrazuje vojáka 1. samostatného československého praporu, lidé ji někdy ztotožňovali s rudoarmějcem a jako symbol vládnoucího režimu se stala předmětem dvou útoků. 19. března 1954 se ji dva mladíci pokusili vyhodit do povětří, i přes razanci výbuchu však nebyla výrazně poškozena. V srpnu 1968 byla na protest proti sovětské okupaci stržena ze soklu a poškozena. Autorem sochy je sochař Vendelín Zdrůbecký (1923–1986), jeden z početné generace sochařů, kteří po válce vystudovali pražskou akademii. Zdrůbecký prošel ateliéry Jana Laudy a Karla Pokorného, z nichž se rekrutovali sochaři socialistického realismu.

V letech 1948 – 1989 bylo tedy téma „Sokolovo“ velmi zpolitizováno a propagandisticky zneužíváno. Připomeňme například film Sokolovo z roku 1974, ve kterém je zdůrazněna úloha komunistické strany při osvobozování Československa.

Hrubá mzda v Karlovarském kraji byla loni v závěru roku 40 559 korun

Logicky po roce 1990 zájem o problematiku upadal a až v posledních letech se Česká armáda vrací znovu k odkazu Sokolova, jako prvního bojového vystoupení československých vojáků na východní frontě, nyní již bez ideologického podtextu. Podobně i mladý sokolovský autor Jiří Klůc a další badatelé mapují osudy „Sokolováků“, účastníků bitvy u Sokolova, kteří se narodili v Karlovarském kraji (například Karel Mora a Ludvík Bloch), popř. v Karlovarském kraji žili po roce 1945.

Ing. Michael Rund, Muzeum Sokolov p.o. Karlovarského kraje

Zdroje:

Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích (SOkA Sokolov)

„Falknov 1908, Sokolov 2008“ Beranová R., Bružeňák V. Sokolov, 2011

Bakalářská práce: Přejmenování města Falknov na Sokolov u příležitosti 5. výročí bitvy u Sokolova a pozdější vztah k této události v kontextu měnící se doby, Jiří Klůc, 2021

„Sokolovo: Ve stínu propagandy“ Jiří Klůc, Cheb, Svět křídel 2016

„Veselý Sokolov“, Jan Rund, Sokolov, 2018

RUND, Jan: Realizace pomníku bitvy u Sokolova. In: Sokolovsko, roč. 5, č. 2 (2015)

RUND, Jan: Přejmenování našeho města a jeho ulic. In: Sokolovsko, roč. 13, č. 1 (2022)