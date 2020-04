Takhle si ji budeme pamatovat. Vyskočilo na mě v pondělí na facebooku. Pod touto větou pak byly čtyři fotografie věčně od ucha k uchu rozesmáté Petry Gregorové z Lomnice.

Petra Gregorová. | Foto: fb Petry Gregorové

Nevěřícně jsem na to zírala a v šoku přemýšlela, proč si někdo dělá takhle hloupou legraci. Bohužel nedělal. Petra opravdu v pátek 17. dubna zemřela. V lednu oslavila teprve 55. narozeniny.

Asi není moc lidí, kteří kadeřnici z Lomnice neznali. V našem kraji, mimo něj, spoustu přátel měla i za hranicemi v Německu. Sama jsem byla několik let její zákaznicí. Petra byla živel, nic pro ni nebyl problém, životní optimista, ke každému naprosto vstřícná, zábavná. U kadeřnic se vždycky probere leccos a my toho za ty dvě hodiny, co jsem tam vždy strávila, probraly opravdu hodně. Vyprávěla, poslouchala, moc ráda se smála. Takhle si ji pamatuji a pamatovat budu.