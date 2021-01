Okrašlovací spolek Loket připravil na letošní rok stolní kalendář s kresbami sokolovského malíře a kantora Zdeňka Machytky.

Jedná se o bibliofilské vydání v malém nákladu. Pokud byste měli o kalendář zájem, směřujte dotazy na e-mail: jana.motlikova@cbox.cz. Okrašlovací spolek Loket vám přeje spokojený nový rok 2021. Radost a dobrá nálada jsou první bezprostřední dojmy, které na většinu z nás dýchnou po spatření kreseb Zdeňka Machytky, jenž bohužel už tři desítky let není mezi námi, a tak se povědomí o jeho tvorbě pomalu vytrácí. To je dle našeho soudu škoda, a proto si Vám dovoluje Okrašlovací spolek připomenout jeho dílka formou kalendáře. Kdyby pan Machytka ještě žil, bylo by mu rovných 100 let, což je další příležitost připomenout si skromného a nenápadného člověka, kterého si ještě mnoho občanů Lokte i okolí pamatuje osobně. Stolní kalendář 2021 s kresbami ZM si můžete zakoupit na náměstí v Lokti v “Nikolce“ u paní Švihnosové, v Pivovarské prodejně u paní Lojínové a v drogeriiu Volfů. Tímto jim velice děkujeme za ochotu. Vzhledem k vládním opatřením neuvádíme další prodejní místa, ale pokud byste měli o kalendář zájem, případně chtěli udělat radost svým blízkým hezkým dárkem, napište nám na e-mail: k.horcicka@volny.cz.