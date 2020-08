V rámci obnovy hrobky starosty Karla Fenkla proběhla v sobotu 18. července od 10.00 v kostele svatého Vavřince bohoslužba, po které byly rakve s ostatky členů rodiny Fenklů přeneseny na hřbitov a uloženy do hrobky.

Uložení ostatků do obnovované hrobky na chodovském hřbitově. | Foto: Martin Polák

Když první chodovský starosta Karl Fenkl v srpnu roku 1920 zemřel, na jeho pohřeb přišly tisíce obyvatel Chodova i širokého okolí. Společně s ním totiž odešla jedna velká a přelomová etapa chodovských dějin. Starosta Fenkl byl mužem 19. století, občanem staré rakouské monarchie a do moderní doby by se snad ani nehodil. Letos, sto let po jeho smrti, byly ostatky pana starosty a jeho rodiny do hrobky na městském hřbitově uloženy znovu. Dějinné zvraty během 20. století totiž od základů změnily nejen podobu města Chodova, ale i jeho obyvatelstvo a jeho paměť. Zmizely staré domy i celé části města, zapomnělo se na významné osobnosti a jejich hroby na hřbitově byly zničeny a zasypány odpadem.