V období od ledna do konce dubna letošního roku se staraly naše pečovatelky a pečovatelé o 77 klientů, přičemž jejich průměrný věk byl 78,3 let.

„Přicházíme za klientem se službami do jeho domácího prostředí. Umožňujeme mu tak setrvat tam, kde žije dlouhá léta, kde má rodinu, známé, sousedy, kde má vytvořeny přirozené sociální vazby, kde se cítí dobře a bezpečně. Stále častěji se staráme o občany, kteří potřebují větší míru podpory. Jedná se třeba o klienty na vozíku nebo zrakově postižené. Běžně jim vypomáháme při zajištění stravy, chodu domácnosti, nebo jim pomáháme při osobní hygieně či se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. Někdy klienta navštívíme jednou týdně, jsou ale případy, kdy přicházíme i třikrát denně. To pochopitelně sebou přináší i větší nároky na naše pečovatelky. My ale máme skvělé kolegyně a patří jim za obětavý výkon náš dík!“ uvedl Libor Račko, vedoucí Pečovatelské služby v Sokolově a Kynšperku nad Ohří.

„Díky donátorům se nám daří stále zlepšovat technické podmínky pro poskytování této služby. Mezi nejvýznamnější patří Karlovarský kraj, který hradí většinu provozních nákladů. Velký podíl nesou města Kynšperk nad Ohří, Luby, Plesná a Sokolov, ale pravidelně přispívá řada dalších obcí Libavské Údolí, Citice, Svatava, Nebanice, Šabina. Jednáme i s dalšími obcemi a doufáme, že i ty nás podpoří, a že se jen kvůli koronakrizi jejich pozornost zaměřila jiným směrem,“ dodal Robert Pisár, ředitel organizace Pomoc v nouzi, o.p.s.

Milan Hloušek