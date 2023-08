Pěkný houbařský úlovek od paní Mileny

Čtenář reportér

Milá fotografie dorazila do redakce od paní houbařky Mileny Dražanové. Ke snímku dodala, že do lesa se chodí v šatech a botičkách. A kdeže takové pěkné houby našla? Místo samozřejmě neprozradíme, ale bylo to v okolí Tisové v Karlovarském kraji.

Pěkný houbařský úlovek od paní Mileny | Foto: Milena Dražanová

