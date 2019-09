V létě pořádala chodovská knihovna v rámci projektu Bookstart dva pikniky pro rodiče s dětmi. Při tom červencovém počasí bohužel nepřálo.

Piknik v knihovně. | Foto: MěK Chodov

Poslední červencovou středu knihovna hrála barvami i přes deštivé počasí. V podkroví se při prvním letním pikniku rozezněl dětský smích a rozvoněla spousta dobrot. Toto letní setkání probíhá už druhým rokem a je velmi oblíbenou akcí pro rodiče s dětmi, kteří u nás kromě dobrého jídla naleznou také mnoho krásných knih a her. Piknik je součástí projektu Bookstart – S knížkou do života, který má za cíl podpořit čtenářství dětí a vztah ke knize v rodinách. Protože léto je dlouhé a my se těšíme, že nám sluníčko pro příště bude přát, rozhodli jsme se, že i letos budou letní pikniky dva.