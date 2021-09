Na zámek se vydaly desítky návštěvníků, skupinky prováděl majitel Daniel Urban. "Zámek jsem koupil před čtyřmi lety, základ byl v dobrém stavu, ale jinak se tu muselo hodně pracovat a ještě tu plno práce je. Mám plno plánů, kromě bydlení by část zámku mohla sloužit kultuře a dalšímu zázemí, ale zatím je vše hlavně o té rekonstrukci," řekl Urban.

Deštníky tak byly stále potřeba. "Trochu nás to počasí poškádlilo, ale lidé přišli i tak. Kromě programu byl velkým tahákem zámek, do kterého se lidé jinak nedostanou. Dnes tu možnost měli, výpravy se ujal sám pan majitel. Jinak zde vystupovala dětská divadla Kašparkovo varieté, Don Šajn, také zahrála skupina Cavalla Canor a nechyběla ani skupina historického šermu Zlatý Grál," uvedl manažer Místní akční skupiny Český Západ Jan Florián.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.