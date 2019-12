Ve čtvrtek 12. prosince 2019 proběhla na Základní škole Sokolov, Křižíkova 1916 předvánoční akce s názvem Rozsvěcení vánočního stromu spojená s lampionovým průvodem.

Rozsvěcení vánočního stromu | Foto: ZŠ Křižíkova Sokolov

Jednalo se o další charitativní akci naší školy – tentokrát je příspěvek určen pro klienty sociálně terapeutického centra pro mentálně postižené Mateřídouška v Sokolově. Na akci jsme se pečlivě připravovali – děti vyráběly a malovaly, vymýšlely vánoční disciplíny a nacvičovaly vánoční koledy, paní učitelky a páni učitelé za běhu celou akci korigovali a sami vyráběli a v neposlední řadě maminky a babičky (a možná i tatínkové a dědečkové) pekli a zdobili vánoční cukroví a vyráběli všemožné výrobky, aby i oni přispěli svou troškou do mlýna – a že to nakonec byla pořádná troška. Celá akce začala ve školní jídelně, kde jsme se kolem 15. hodiny sešli v hojném počtu. Předvánoční pohoda mohla začít. Lidé nakupovali cukroví a různé výrobky, ať už od žáků nebo šikovných paní učitelek, pili kafíčko, rovnou cukroví a jiné dobroty ochutnávali, děti soutěžily a cumlaly bonbony a netrpělivě vyčkávaly na 16. hodinu, kdy měl vypuknout lampionový průvod. Lampionů se sešlo opravdu hodně. Na procházku s námi šly různé příšery, dýně a sluníčka. Pak už následovalo rozsvěcení vánočního stromu s proslovem pana ředitele Mgr. Vladimíra Vlčka. Na stromečku visely ty nejkrásnější ozdoby, které vyrobili sami žáci a v dopoledních hodinách si je na stromek sami pověsili. Simsalabim: vánoční stromek se rozzářil a byl opravdu nádherný. Pan ředitel všem popřál krásné svátky, poděkoval za hojnou účast a slíbil, že se v příštím roce opět sejdeme na další školní akci. Na závěr nám krásně zazpívali žáci 5. ročníku vánoční koledy, příjemně nás naladili a my s úžasným pocitem, že se akce opět vydařila, odcházeli do svých domovů s úsměvy na rtech.