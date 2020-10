Začátek podzimu přivítal klub seniorů Slaměnka výletem do okolí Nejdku. Na sokolovském nádraží se navzdory nepříliš pěkné předpovědi počasí sešlo 30 zájemců o turistiku.

Slaměnkáři se tentokrát vydali do Nejdku. | Foto: KD Slaměnka Sokolov

Vlakem jsme dojeli do Nejdku – Suché a odtud jsme se vydali přes Pozorku po naučné stezce Vysoká štola - Oldřichov. Cesta nás vedla vzhůru, na rozcestí Vysoká štola jsme po žluté sešli do Oldřichovské doliny. V krásné cukrárně v nejdeckém REHOSU jsme si pochutnali na chlebíčcích a zákuscích, občerstvení pro Slaměnku předem zamluvil organizátor akce a nejdecký rodák Petr Pfeifer. Pak už cesta směřovala dolů. Prošli jsme kolem Křížového vrchu na Myší hrádek a pak podél jednotlivých zastavení křížové cesty přes Rajmanovu vyhlídku do Nejdku.

Za zmínku stojí hezký čin Evy Syrovátkové a Heleny Kotyzové, které vyčistily poslední úsek cesty, nasbíraly velkou igelitku odpadků po nepořádných turistech.

Počasí nám nakonec přálo, výlet, při němž jsme v kopcovitém terénu ušli 12 kilometrů, se všem moc líbil.