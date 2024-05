Basketbalový klub Sokolov z. s. (dále jen BKS) je počtem účastníků jednoznačně největším basketbalovým klubem v Karlovarském kraji, s čímž je ale samozřejmě spojena spousta práce, financí, úsilí a hlavně času. BKS se zabývá výhradně mužskou složkou, ve které má kompletní pyramidu soutěží od U 10 až po dospělé muže, a za svou kvalitní práci s mládeží byl odměněn přijetím do SpS (sportovní středisko).

Basketbalový klub Sokolov je počtem účastníků jednoznačně největším basketbalovým klubem v Karlovarském kraji. | Foto: se svolením Lukáše Šnobla

Počet aktivních hráčů a soutěží se ustálil na maximu, protože chybí tréninkové prostory a především trenéři. BKS má na starosti na plný úvazek pouze jediný trenér Lukáš Šnobl. Ten musí obsáhnout všech osm kategorií a cca 150 utkání za sezónu. Bez pomoci své manželky, také trenérky, by to nebylo možno vše zcela obsáhnout.

Po více jak půlročních úvahách a přemýšlení se rozhodl trenér Šnobl z náročného programu zmíněné pyramidy soutěží a kategorií v BKS jednu kategorii upřednostnit, konkrétně starší žáky U 15. Tento početný tým je složen prakticky jen z odchovanců BKS a měl v sobě určitě velký potenciál, který chtěli využít a pokusit se ho prodat i v nejvyšší žákovské soutěži ČR. Družstvo tedy bylo přihlášeno do kvalifikace v Ústí nad Labem na konci května loňského roku, kterou úspěšně a suverénním způsobem ovládlo, když BKS všechny soupeře porazil rozdílem čtyřiceti bodů!

Poté tedy od září čekala BKS nejvyšší žákovská soutěž, ve které ale měli sokolovští žáci jen ty nejvyšší ambice a chtěli se prát o ty nejvyšší příčky. To se jim zcela povedlo, když obsadili konečné druhé místo za suverénním USK Praha, a od ledna si tak zajistili účast v žákovské extralize! Už účast v extralize mezi tradičními giganty byla neskutečnou odměnou za tvrdou práci a úsilí. Když do extraligy Sokolovští vstupovali s bilancí dvě výhry a čtyři porážky, všichni si chtěli soutěž užít a odehrát skvělá utkání. To se jim dařilo nad míru dobře a extraligovou tabulkou se Sokolovští prokousali až na konečné čtvrté místo, které jim zaručovalo účast na závěrečném turnaji sezóny, mistrovství ČR. To už byl opravdu sen a splnění plánu na 1000 %.

Mistrovství ČR se konalo na konci dubna v Děčíně, kde se utkalo o mistrovský titul osm nejlepších celků ČR. Účast BKS na tomto turnaji proti výběrům a basketbalovým velikánům s perfektním basketbalovým zázemím byla neskutečnou pohádkou. A sokolovští žáci se ve výborném světle představili i na samotném mistrovství. Ve čtvrtfinále s favorizovanou NH Ostrava byla po ¾ utkání remíza, ale pak Sokolovským hrajícím v menší rotaci došly síly a se ctí prohráli. Další den se utkali se Snakes Ostrava, která Sokolovské přehrála pouze svými fyzickými parametry, ale i tak Sokolovští opět odešli z utkání se vztyčenou hlavou. Poslední utkání proti Nymburku už sokolovskou U 15 dohnala jak fyzická, tak především mentální únava z náročného programu, ve kterém byli Sokolovští absolutním nováčkem. I přes výsledkový nezdar sokolovští hráči a trenér dostávali během celého turnaje velké uznání, pochvaly a kredit za předváděnou hru a byli neustále ujišťováni, že na samotný vrchol sezóny jeli zcela po právu.

Nutno ještě podotknout, že i když tým BKS žáků je oproti soupeřům složen prakticky jen ze sokolovských obyvatel, tak navíc půlka týmu je ještě o jeden rok mladší a na turnaji byl tak BKS jednoznačně nejmladší tým. O to je tato účast a vlastně celá pohádková sezóna sladší a cennější. Všem, kteří se na tomto úspěch podíleli, patří velký dík, protože tohle se každý rok opakovat rozhodně nebude…

Lukáš Šnobl, jednatel a šéftrenér mládeže

Basketbalový klub Sokolov z. s.