Také děti si přijdou na své. O zábavu se postará například Magdalena Reifová a Petr Vacek, k dispozici budou skákací hrady pro děti a další atrakce. „Nejstarší dochovaný záznam o Pomezí nad Ohří pochází z roku 1322. Právě v této souvislosti jsme se rozhodli slavnost uspořádat. Chybět tu nebude ani dobré jídlo a pití,“ ubezpečil starosta obce Pomezí nad Ohří Radek Tlačil. Celý program zahájí od 11 hodin Magdalena Reifová spolu s Petrem Vackem, které děti znají z Kouzelné školky. Následovat budou další hosté. Akce se uskuteční na louce těsně před obcí. Na akci bude jezdit kyvadlová autobusová doprava. Z chebských městských sadů bude startovat od 10.15 hodin a na Pomezí vás zaveze každou hodinu až do 21 hodin. Samozřejmě z Pomezí se budou vracet autobusy zase do Chebu, a to od 10.45 hodin také každou hodinu. Začátek je v sobotu 30. července od 11 hodin.