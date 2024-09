close info Zdroj: Josef Nykodým zoom_in Poslední prázdninový den se pro dětí ze Sokolova stal nezapomenutelným zážitkemBěhem plavby nechyběla ani zábava v podobě vodních her a soutěží, které děti bavily po celou dobu. Děti si to užívaly, stříkaly po sobě vodu a závodily, kdo bude nejrychlejší. Plavba byla nejen zábavná, ale také bezpečná, měli jsme povinné záchranné vesty. Den na řece Ohři byl zakončen odpočinkem na břehu, kde děti měly připravený malý piknik. U táborového ohně se podávaly opékané buřty, zatímco děti sdílely své zážitky a dojmy z plavby. „Byl to skvělý den a určitě bych to chtěl zopakovat,“ jásal Tadeášek.

Josef Nykodým