Pravidelně dvakrát ročně (v červnu a v září) organizuje Slaměnka týdenní pobyt zaměřený na pěší turistiku. Většinou navštěvujeme vzdálenější lokality (Šumava, Krkonoše, Lužické hory, Český ráj…).

Týdenní pobyt v Krušných horách | Foto: Klub důchodců Slaměnka

Toto září jsme se rozhodli, že se pěšky projdeme Krušnými horami. Zjistili jsme, že mnozí z nás znají názvy obcí a rozhleden, ale málokdo prošel turistické trasy „po svých“.

Ubytovali jsme se v Nových Hamrech a denně jsme využívali „Krušnohorský Semmerig“, abychom vyjížděli vláčkem za pěknými zážitky.

První den nám sice celý propršel, ale přesto jsme si prošli Potůčky a v dešti jsme se vydali do Johanngeorgenstadtu, „města vánočních obloukových svícnů“. Pak už nám počasí přálo, a tak jsme se z Perninku vydali k propadlišti dolu U červené jámy a přes naučnou stezku Abertamská zastavení jsme došli do Abertam a Perninku. Prošli jsme i okolí Nejdku, vystoupali jsme na Tisovský vrch k rozhledně Pajndl, pobavili jsme se i na nejdecké naučné stezce. Zdolali jsme i Blatenský vrch s rozhlednou, přes Vlčí jámy a Horní Blatnou jsme došli pěšky až do Nových Hamrů…

Za pět dní turistiky jsme našlapali řadu kilometrů. Malá (pomalejší skupina) si připsala 41 km, většina účastníků ale absolvovala delší trasy, napočítali 62 km.

Pěkné bylo i ubytování v hotelu Malamut, v ceně bylo i denní používání krásného

bazénu.

Krušné hory jsou moc pěkné. Je škoda, že málo známe to, co máme tak blízko.