Oficiální premiéra nové hry „Ani za milion!“ z pera zkušených autorů M. Doleželové a R. Vencla v podání amatérských divadelníků se uskutečnila v sobotu 27. 4. 2024 od 19:00 v divadle MDK Sokolov.

Tentokráte se představil „herecký slepenec“ tvořený Vratislavem Mikanem ze souboru M+M Hranice v roli Lamberta a Pavlínou Šponiarovou ze souboru Divadlo bez zákulisí Sokolov v roli Jacqueline. Režie se ujal Martin Volný (Divadlo bez zákulisí, Divadlo mladého herce). Produkci představení zajišťuje společnost VIKI PROJEKT, s. r. o.

Do divadla nalezlo cestu 182 platících diváků a na kukandu dorazili i herci z Divadla mladého herce a Divadla bez zákulisí. Ti všichni vytvořili překrásnou premiérovou atmosféru. Za to jim patří velký dík.

Jedná se o kriminální komedii, ve které herecky excelují oba protagonisté. Dramaturgyni Marii Volné se povedlo hru upravit tak, že trvá 90 minut (namísto 120 + přestávka). To umožnilo spád hry, kdy se humor i vážno střídají ve svižném tempu a divák je vtažen do děje, aniž by si čas uvědomoval. Herci na jevišti vytváří nádherné vážné i komické situace. Text sice umožňuje pouhé, divákovi podbízivé, řetězení vtipů, ale to se povedlo ukočírovat a hra si i ve svém humoru zachovala punc vyzrálého situačního herectví.

Reakce diváků v průběhu představení a závěrečné děkovačky potvrdily, že se představení vydařilo a svého diváka si dozajista najde.

Nyní se s touto hrou herci představí 18. 5. v Hranicích u Aše. Důležité bude představení na soutěžní divadelní přehlídce Žlutické divadelní léto, kde 25. 5. zabojují divadelníci o postup na národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou (držte palce).

V Sokolově je plánovaná repríza v pondělí 17. 6. 2024 od 19:00 v divadle MDK Sokolov. No a pak se uvidí. Rozjednaných vystoupení je řada a uvidíme, jak jednání dopadnou.

Každopádně „Divadlo v Sokolově žije“ a to je dobře.