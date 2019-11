Pozvání do sokolovské knihovny přijala tentokrát spisovatelka Petra Jirglová.

Beseda s Petrou Jirglovou | Foto: Městská knihovna Sokolov

Cyklus večerů s debatami o zajímavých knihách s účastí autora pokračoval v sokolovské knihovně. Vtipné historky o své kariéře letušky na Blízkém východě, o práci a životě v Dubaji, o lidech, se kterými se setkala, i o tom, že není všechno zlato, co se třpytí, přišla do sokolovské knihovny vyprávět Petra Jirglová. Byla to moc pěkná beseda s "letuškou z economy", spisovatelkou, sokolovskou rodačkou, která, ač je teď již Pražačka, se do Sokolova vždy ráda vrací. Moc děkujeme za příjemný večer.