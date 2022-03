1 hrnek hladké mouky

1 a ½ hrnku žitné mouky (tmavé chlebové)

1 hrnek vlažné vody

¼ hrnku vlažného mléka

2 lžičky kmínu (může být celý nebo drcený)

½ kostky droždí 21 gramů

2 lžičky soli (pozor, aby sůl nepřišla přímo na kvasnice)

½ lžičky soli

½ lžičky cukru

1 lžíce oleje

Do misky nadrobíme droždí, přidáme cukr a zalijeme vše vlažným mlékem. Necháme vzejít kvásek. Vedle do mísy vsypeme mouku, kmín a sůl, vlijeme vlažnou vodu a přidáme lžíci oleje. Na závěr přidáme kvásek a těsto pořádně zpracujeme, až do chvíle, kdy se přestane lepit na ruce. Uděláme bochník, který necháme kynout v teple na plechu, který jsme vyložili pečícím papírem. Po vykynutí bochník uprostřed lehce nařízneme a celý potřeme vodou. Pečeme do křupava ve vyhřáté troubě na teplotu cca 170 stupňů.

Příspěvek zaslala Eva Doubravová. Velice jí děkujeme.