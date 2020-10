Do tohoto projektu se budeme snažit zapojit i naše seniory a tak oba projekty společně provázat. Na projektu pracují dvě třídy naší mateřské školy, proto u některých činností bude docházet ke vzájemné spolupráci.

Jako první akci společnou pro obě třídy jsme si na zahradu mateřské školy pozvali sokolníka se sokolem. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o tomto dravci, děti si mohly sokola pohladit, a kdo chtěl, mohl si ho vzít i na ruku a vyfotit se s ním.

Další, opět společnou akcí byl výlet na rozhlednu Krudum. Zde děti předvedly opravdu sportovní výkon, když neúnavně šlapaly z Hruškové, stále do kopce, až na vrchol a zpět. Celkem zdolaly 7 km v opravdu nelehkém terénu. Odměnou jim byl nalezený poklad, který pro ně připravili permoníci z Krudumu, a nádherný výhled z rozhledny na Sokolov a okolí. Po nezbytné svačině se ještě děti dozvěděly o pověstech, které se k tomuto místu vážou. Dětem se výlet moc líbil a vypráví si o něm dodnes.

Další akcí, už jen jedné třídy, bylo společné setkání se seniory z Klubu důchodců v Háječku. Na společné opékání špekáčků se odpoledne sešly děti, rodiče i senioři. Senioři dětem vyprávěli o Sokolově, jak ho zažili za jejich mladých let, co se změnilo, co bylo jiné než dnes. Příjemně strávené odpoledne rychle uteklo a nám nezbylo než naplánovat další společné setkání. Proběhnout by mělo v říjnu.

Zatím poslední akcí třídy Fialek byla výprava za sochou sokolníka na Staré náměstí. Děti se nejdříve seznámily s pověstí o rytíři Sebastiánovi, sokolníkovi, který stál u založení našeho města, pak už jsme se vydali pěšky po cyklostezce přes park, kolem zámečku až na Staré náměstí. Kromě sochy sokolníka děti viděly i zámeček, park, kostel i most pro veverky. Naše výprava za poznáním byla první, rozhodně však ne poslední.

V plánu máme ještě poznat spoustu historických míst, ale i potřebných pro náš život, plánujeme například návštěvu: dolu Jeroným, sokolovského muzea, hasičů i úpravny vody Horka.

Jen doufáme, že se nám podaří uskutečnit všechny plánované akce a prožít si příjemné chvilky s poznáváním našeho blízkého okolí.

Jana Hegedüsová, ředitelka MŠ Kosmonautů, Sokolov