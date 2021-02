Přinášíme tipy pro zahrádkáře od pěstitele Petra Kumšty.

Ilustrační fotografie. | Foto: Josef Helmich

M 2 – vegetativně množená podnož pro jabloně, roste silně, je vhodná do půd hlinitých, hlubokých, s dobrou zásobou živin. Snáší půdy sušší, ale musí být propustné. Není vhodná do podmínek, kde je ve spodině nepropustný jíl nebo je spodina štěrkovitá, chudá na živiny. Kořenový systém je řidší a skládá se z několika silnějších kořenů, které kotví hlouběji v půdě. Plodnost začíná ve čtvrtém roce po výsadbě a je velmi dobrá. Stromky na této podnoži jsou v pozdějších letech vitálnější než na podnoži M 1. Na stanovišti vydrží přibližně třicet let.