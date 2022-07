2 velké bílé jogurty (tučnější)

1 smetana ke šlehání

1 malou kysanou smetanu

sůl

V míse rozmícháme jogurt, smetanu ke šlehání a kysanou smetanu do hladka. Podle chutí osolíme. Připravíme si plátno (nejlépe vyvařené a přežehlené), které dáme do sítka a na něj nalijeme směs. Postavíme do nádoby tak, aby mohla přebytečná voda odtékat. Vše dáme do lednice na 24 hodin odpočívat. Po té vyklepneme do misky a můžeme sýr ochutit a namazat na pečivo.

Recept zaslala Věra Koubová. Veice jí děkujeme.