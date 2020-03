Sešli jsme se ve čtvrtek 13. 2. kolem sedmnácté hodiny, to na radnici zrovna odbíjely hodiny.

Karlovarský otužilecký spolek v Lokti. | Foto: Karlovarský otužilecký spolek

Schází se nás stále víc a víc, každý už ví, co s sebou si má vzít. Ručník, plavky,

karimatku a taky úsměv proti zmatku. Termosku a teplý čaj, co na zahřátí energii

dostatečnou dá. Potom jenom chuť a odvahu, protože kolemjdoucí si ťukají na hlavu.

Všichni zimní bundy mají a pod kulichem stále něco o zimě brumlají.

Když se sejde celá naše smečka, tak jim všem ukážeme, že nejsme žádný rozmazlený

béčka. Řeka plná vody byla, obklopila naše těla. Rozproudila endorfiny, od té doby neřešíme

prkotiny. Každý, jak mu vyhovuje, svému tělu čas ve vodě dopřeje. Vodu s rozumem brát

musíme, vždyť kolikrát plaveme v hlubině … Potom už jen se zahřát musíme. Neporozumí,

kdo to s námi aspoň jednou nezkusí.

Vypadá to hrůzostrašně, ale nebojte se, naše tělo jen tak zlomit se nedá. Když mu dáme

příležitost, tak se mile předvede, co samo zvládnout dovede. Dobrá skupina 27 plavců,

tak to je už opravdu velká rodina.



Karlovarský otužilecký spolek