Suroviny:

Králík

Ocet

Pepř, nové kořenín, bobkový list, bílý pepř, sůl

4 ks cibule

HOřčice

Práškový cukr

Tatarka

Nakládaná zelenina



Postup:

Do papiňáku dáme 1 ½ l vody a celý předek z králíka, to je hlava, žebra a přední nohy. Přidáme ke králíku 1 osminku octa, 15 koleček pepře, 5x nové koření, 7x bobkový list. Vše vaříme 20 minut a necháme zakryté do druhého dne. Pak scedíme vodu z králíka, vše obereme a nakrájíme na malé kousky. Přidáme 4 větší cibule, které nakrájíme nadrobno. Do misky dáme 4 plné lžíce obyčejné hořčice, 2 lžíce práškového cukru, 2 malé tatarky, trochu bílého pepře, sůl podle potřeby, 1 zeleninu Kunovjanku, kterou přecedíme a nakrájíme na menší kousky. K tomu přilijeme trochu nálevu. Můžeme dát taky zeleninu Moravanku, ale ta je trochu pálivá, i když z Moravanky vyndáme pálivou papriku. Z Moravanky je pomazánka ostřejší. Tato pomazánka je výborná a je na dvě veky. Zdobíme čerstvou paprikou a čerstvou okurkou.

Přejeme dobrou chuť!