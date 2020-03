Science Café v prvním březnovém týdnu (2. března) se neslo na vlnách medicíny, a to nejen ledajaké!

Science Café v chodovské knihovně. | Foto: Lenka Stryalová

Přednášejícím byl MUDr. Jaromír Šimek, kterého veřejnost může znát jako předsedu Českého klubu skeptiků Sisyfos. Že vám to něco říká? Samozřejmě, jde totiž o občanské sdružení, které si klade za cíl šířit a obhajovat poznatky současné vědy a kromě této osvětové činnosti také každoročně uděluje anticenu Bludný Balvan.

Doktor Šrámek není ale jen předsedou klubu, je to především odborník, který kromě jiného také sbírá a uplatňuje veškeré nové poznatky z oblasti tukové tkáně. A že toho není za posledních třicet let zrovna málo, o tom nás přesvědčil v průběhu přednášky.

Kdo by to byl řekl, že to, čeho se chceme pomocí nejrůznějších diet zbavit, je něco, co mimo jiné ochraňuje naše křehké a důležité orgány a má mnoho významných vlastností, které udržují naše tělo v rovnováze. Tuk není totiž jen podkožní vrstva, díky které nám v chladu není zima. Doktor Šrámek nám vysvětlil, že náš tuk má hned několik podob, které se liší jak funkcí, tak vzhledem a umí vytvořit a zpracovat mnoho látek a hormonů ovlivňujících nespočet dalších orgánů a ústrojí.

Věděli jste například, že nemáme jen bílou tukovou tkáň, ale i hnědou a béžovou? Bílou všichni známe jako to, co vidíme v zrcadle na našem bříšku, když nedáváme pozor na vyváženou stravu a dostatek fyzické aktivity. Taková tkáň je i za našima očima, aby byly oční bulvy na správném místě a v dostatečném bezpečí, nebo na ploskách našich nohou, aby pro nás nebyla chůze bolestivou záležitostí. No a najdete ji i tam, kde jsme o ní nevěděli, dokud nám o ní neřekla chytrá váha. Taková, která analyzuje i procentuální množství tzv. viscerálního tuku, což je ten, který bychom měli mít všichni, aby naše orgány držel na správném místě v těle.

A co je hnědá tuková tkáň? Tu najdete u novorozenců ve formě malých ostrůvků tkáně, které udržují miminko v teple.

Další zajímavostí bylo i vyprávění o úžasných bojovnících v tukové tkáni, o makrofázích, které napomáhají našim veledůležitým bílým krvinkám nejen likvidovat záněty, ale také odbourávat a bojovat s nejrůznějšími škodlivinami. Překvapivá informace byla i o tom, jakým způsobem se v minulosti počítalo množství tukových buněk v těle a že jejich počet se s věkem nemění, to jen jejich tvar a velikost.

V diskuzi po přednášce jsme se dotkli nejrůznějších témat nejen o biologii tuků, ale i o alternativní medicíně nebo o tom, že například BMI může být v některých případech poměrně zavádějící údaj.