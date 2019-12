Ta v rámci projektu Science Café přiblížila nízkosacharidovou stravu (LCHF = Low carb high fat a mnoho dalších, jako jsou třeba Paleo nebo Whole30), a to nejen jako zajímavou dietu, ale především jako skvělý nástroj pro prevenci či zmírnění průběhu nejrůznějších civilizačních chorob. Pod nimi si představte nejen obezitu nebo cukrovku, ale také metabolický syndrom, nealkoholové ztučnění jater, vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární onemocnění. Kontrolovaný nebo významně omezený přísun sacharidů může mít i velmi pozitivní vliv na lidský organismus pro osoby trpící Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou, RS i epilepsií a může i velmi výrazně ovlivnit pacienty s Crohnovou chorobou nebo dalšími metabolickými a autoimunitními chorobami.

Překvapující byla i informace o spotřebě sacharidů v minulosti. Například na počátku 18. století spořádal člověk zhruba 2 kg cukru ročně a koncem století 19. už to bylo více než 18 kg! Podle Agrární komory ČR a ČSÚ se spotřeba (pouze) rafinovaného cukru pro potravinářské účely vyšvihla v roce 2017 až na necelých 35 kg! Jak se s takovou porcí ale naše tělo vyrovnává a proč vlastně spotřeba sacharidů tak mohutně vzrostla?

Doktorka Hamousová přiblížila okolnosti tohoto obřího nárůstu snadno pochopitelným vysvětlením. V době nedostatku potravin (období světových válek) se značně zvýšila produkce konzervovaných a instantních potravin a ty, jak známo, pro uchování dostatečné trvanlivosti potřebují právě konzervanty a pro spotřebitele bylo nutné těmto výrobkům dodat i dostatek chuti. A tyto látky jsou ve velké míře především sacharidy. V době nadbytku, který zažíváme nyní, jsme se ale zpět k základním a průmyslově nezpracovaným potravinám už nevrátili. Brání nám v tom nejen naše vlastní pohodlnost a nedostatek času, ale také něco, co v potravinářském průmyslu označujeme za „bliss point potravin“. Tento v překladu „bod slasti“ při příjmu cukrovinek a jiných průmyslově zpracovaných potravin má za následek aktivaci mozkových buněk, tzv. drah blaženosti, což jsou receptory, které se obvykle aktivují například při konzumaci alkoholu nebo drog. To je právě to, co nám nedovoluje zobnout si jen jediného křupavého slaného brambůrku a jsme schopni spořádat celý pytlík chipsů na jedno posezení.

Pokud tedy do svého těla necháme proudit nadměrné, a tedy rozhodně neoptimální množství sacharidů, stáváme se tak časem v podstatě závisláky na cukru a vymanit se z tohoto začarovaného kruhu je nesmírně náročné. Je ale rozhodně nezbytné zamyslet se nad vlastní spotřebou nejen cukrovinek, ale vlastně všech průmyslově zpracovaných potravin, které, ať si to chceme přiznat nebo ne, mají nezanedbatelný vliv na naše zdraví, a dokonce i na naši duševní pohodu.

Snížení spotřeby sacharidů je z výše zmíněných důvodů jednoznačně to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat. Ale jak na to, když cukr je takřka ve všem, co je k dostání v supermarketech v lákavém blyštivém obalu? Využívejte farmářské trhy s lokální a sezónní nabídkou, nechoďte do obchodu hladoví, napište si seznam a v obchodu se vyhněte středu obchodu, kde jsou konzervované, instantní a balené potraviny…

Sama lékařka spravuje blog Doktorka v ofsajdu, na kterém seznamuje veřejnost s nejnovějšími poznatky z medicíny týkajícími se nejen stravy, ale zejména problematiky a léčbě diabetu a obezity. Knihovna v Chodově plánuje v budoucnu uspořádat besedu s kulinářským workshopem na téma právě zmíněné nízkosacharidové stravy, na který se už nyní těšíme.

Hosty prosincového (2. prosince od 17 hod.) Science Café budou Mgr. Veronika Mašková, regionální specialista destigmatizace, společně Bc. Editou Kunertovou, DiS., regionálním konzultantem Karlovarského kraje v reformě psychiatrické péče.

Přednášku obou odbornic zahájí promítání krátkého filmu Bylo jednou jedno město bláznů, který je věnovaný Francu Basagliovi, řediteli psychiatrického ústavu v Gorizii, zapadlém pohraničním městě na severovýchodě Itálie, a ukazuje, jakou změnu může přinést do komunity nový přístup. Následovat bude diskuze na téma duševního zdraví a reformy psychiatrické péče.

Lenka Stryalová, MěK Chodov