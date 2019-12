Chodovský šachista Lukášek Zrůst sice teprve začal navštěvovat školu, ale šachy už hraje výborně.

Lukášek Zrůst | Foto: Marcel Vlasák

V půlce listopadu vybojoval na mistrovství Čech dětí do 8 let skvělé šesté místo. Poslední listopadový den se v Karlových Varech uskutečnil první kvalifikační turnaj KP. Trenér sedmiletého šachistu zařadil do vyšší věkové kategorie, kde se utkal s dětmi o tři roky staršími. Oprávněnost této volby malý šachista prokázal okamžitě, když turnaj vyhrál s plným bodovým ziskem a druhému v pořadí utekl o třídu, na rozdíl 2 bodů.