Dne 12. června 2024 navštívila delegace KD Slaměnka družební město Saalfeld. V letošním roce město oslavuje 1125. výročí svého založení a také 50. výročí podepsání smlouvy o spolupráci mezi oběma městy. Ta zahrnuje všechny oblasti společenského života a jde napříč všemi generacemi. Vedle představitelů obou měst, horníků, sportovních klubů a škol jde i o setkávání seniorských organizací.

Senioři ze sokolovské Slaměnky navštívili Saalfeld. | Foto: KD Slaměnka Sokolov

Byli jsme přivítání starostou města p. S. Kaniou a představiteli seniorského sdružení. Setkání se zdejšími seniory bylo srdečné.

Připravili pro nás zajímavý program, v rámci kterého jsme navštívili památkově chráněný soubor budov Park and Villa Bergfried, které patřily bývalému předválečnému majiteli čokoládovny. Zhlédli jsme i malou výstava s videoprojekcí ze života jeho rodiny. V současné době je celý objekt v majetku města a je zpřístupněn veřejnosti.

Senioři ze sokolovské Slaměnky navštívili Saalfeld.Zdroj: KD Slaměnka Sokolov

Poté jsme se přesunuli do starověkého břidlicového dolu, jehož činnost byla ukončena v r. 1850. Působením minerální vody, proudícího vzduchu a minerálů vznikly nádherné síně s barevnými stalagmity, stalaktity a dalšími formami krápníkové činnosti. Komentovaná prohlídka nám přiblížila středověkou historii i současné využití, prostor štol je vyžíván i jako denní klimatické lázně.

Po společném obědě jsme se vrátili zpět do středu města a čas do odjezdu jsme věnovali individuálním prohlídkám pamětihodností, na které je město Saalfeld přebohaté. V příštím roce přijedou saalfeldští turisté do Sokolova a již dnes pro ně připravujeme plnohodnotný program.

Klub důchodců Slaměnka Sokolov