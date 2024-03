Na letošní první jarní den naplánoval výbor Klubu důchodců Slaměnka turistickou procházku podél řeky Ohře.

První jarní den. Slaměnka si vyšlápla podél řeky Ohře. | Foto: Slaměnka Sokolov

Vyšlo nám parádní počasí a na srazu u cyklistické stezky u nádraží ČD Sokolov se sešlo třicet osm sokolovských seniorů. Cyklostezka podle řeky Ohře je částečně uklizená od listí a přes Královské Poříčí pokračuje ve směru na Staré Sedlo až do Lokte. Většina účastníků ukončila výšlap ve Starém Sedle a odjela autobusem do Sokolova. Někteří pokračovali do Lokte a ti nejzdatnější pokračovali kolem jezera Michal do Sokolova a ušli třináct kilometrů.

Další připravené akce Slaměnky můžete sledovat v Partiotu na webových stránkách infocentra Sokolov a ve skříňce u Výběru. Přijďte mezi nás.

Klub důchodců Slaměnka Sokolov