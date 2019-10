Již od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů. Právě tohoto dne byl totiž Organizací spojených národů a jejím tehdejším Generálním tajemníkem Kofi Annanem vyhlášen rok 1999 Mezinárodním dnem seniorů. Tento den je věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, je to den, který ukazuje na to, že bychom si měli uvědomovat, s čím se musí potýkat senioři. Jedná se o mnoho překážek a problémů a nikdo si z nás neuvědomuje a asi nepřipouští, že jednou budeme všichni staří.

V celé řadě vybraných měst se slavil tento svátek a také v Horním Slavkově se slavilo. V zahajovací části této akce, pořádané Městským kulturním střediskem v H.Slavkově, vystoupil starosta města Alexandr Terek a ředitelka kulturního střediska Mgr. Soňa Kvasničková. Zástupci města poděkovali přítomným seniorům za jejich celoživotní práci a popřáli do dalších let hlavně to zdravíčko.

V odpoledním programu vystoupil nejdříve kapelník J.Dodo Slávik se zpěvačkou a přítomné seniory pobavili svými písničkami a velice pěkným vtipem. Dále pak se pochlubily svým zpěvem a recitací děti z mateřské školky a obohatily tak poděkování všem babičkám a dědečkům. Je skvělé, že děti jsou vedeny k úctě ke starším lidem, a co víc, všem seniorům rozdávaly ručně vyrobené dárky. Hlavním bodem programu zábavného a tanečního odpoledne bylo vystoupení známé Myslivecké kapely Atlas, milovníci tohoto žánru v Čechách ji znají z vysílání ČRo a televizních stanic. Tato kapela má své tradice a organizátorům patří poděkování za skvělou volbu tohoto hudebního tělesa. Nadržení senioři odhodili hůlky a berličky a nálada se stupňovala. Atmosféra byla úžasná. Senioři zpívali, juchali, tančili a na parketu v tanečním sále se třel doslova loket o loket. Senioři příjemně relaxovali a aspoň na chvilku zapomněli na ty své bolístky a zdravotní problémy.

Poděkování patří vedení kulturního střediska za přípravu a výbornou organizaci a průběh celé akce. Návštěvníci děkují za bohaté občerstvení a za hezky prožité odpoledne, kdy se skvěle pobavili. Senioři se rozcházeli s úsměvem na tváři a všichni se těší na další ročník tohoto svátku stáří.



Pavel Vaněček