Další den jsme za ideálního počasí vyjeli lanovkou na Čertovu horu a pokračovali na Studenov a Dvoračky. Sestoupili jsme do údolí Mumlavy a zhlédli Mumlavské vodopády.

Další den už se počasí umoudřilo. Autobus nás dovezl do Rokytnice nad Jizerou a ekobusem jsme pak pokračovali na Vrbatovu boudu. Odtud jsme vystoupali na Labskou boudu a k prameni řeky Labe. Třetina účastníků pak zvolila náročnou cestu Labským dolem okolo Labského a Pančavského vodopádu do Špindlerova Mlýna. Ostatní se přes Harrachovy kameny vrátili zpět na Vrbatovu boudu. Cestou nás překvapila „bílá tma“ a prudký vítr. Vzpomněli jsme na český film Synové hor o Hančovi a Vrbatovi, kteří v r. 1913 zahynuli při mistrovském lyžařském závodě na 50 km. V tichu jsme postáli u jejich mohyl.

Středeční den nás přivítal deštěm, proto jsme zvolili společnou exkurzi do nejstarší české sklářské manufaktury v Harrachově, navštívili jsme i muzeum sklářství a místní pivovar.

První naše cesta vedla do sousedního Polska. Navštívili jsme městečko Sklarzska Poreba, uchvátil nás tam 27 m vysoký vodopád Kamienczyka. Údolím říčky Kamienna jsme došli k dalšímu vodopádu Szklarka. Zaujal nás i obrovský biatlonový areál, který buduje Polsko přímo na hranici s naší republikou.

Hotel Svornost v Harrachově nás zaujal nejen svou krásnou polohou, ale i neskutečnými gastronomickými zážitky. Při cestě do Harrachova jsme navštívili zámek Veltrusy.

Senioři ze Slaměnky se tentokrát vydali na týden do Krkonoš. | Foto: KD Slaměnka Sokolov

