Desítky a desítky ručně ušitých roušek v těchto dnech putují k záchranářům, zdravotníkům, prodavačkám, pečovatelkám a pracovníkům v sociálních službách. Je to díky švadlenkám a dalším dobrovolníkům, kteří se připojili k velké šicí skupině na Sokolovsku. Do práce se přímo aktivně zapojila asi třicítka pomocníků a další desítky tvoří pomocný tým včetně dárců materiálu či finančních prostředků. Nově také zkoušejí vyrábět respirátory na 3D tiskárně.

Výzva šijte roušky. | Foto: archiv skupiny

„Můj dík patří všem hrdinům a hrdinkám, kteří se s námi pustili do šití a distribuce roušek. K dnešnímu dni se podařilo v rámci skupiny zhotovit přibližně tisíc ústenek, což je skvělé. Některé šičky část produkce přinesou, ale je pochopitelné, že vedle toho zásobují i své rodiny, blízké a další zájemce. Jejich práce si nesmírně cením, protože to dělají ve svém volnu a často šijí i do noci,“ pověděla koordinátorka šicí skupiny Jaromíra Fajtová a vedoucí Azylového domu v Sokolově. Právě odtud se ústenky dále distribuují.