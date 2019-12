Další aktivitou loketských školáků byla návštěva seniorů v pečovatelském domě.

Loketští školáci navštívili seniory. | Foto: ZŠ Loket

V úterý 3.12.2019 odpoledne přišli členové Žákovského parlamentu ZŠ Loket a jejich učitelka Mgr. Bohumila Bůžková předčítat seniorům do pečovatelského domu ve Sportovní ulici v Lokti. Příjemný čas jsme strávili nejen čtením, ale také hraním společenských her, jako je například Člověče, nezlob se, a povídáním se seniory. Moc se nám to líbilo a budeme seniory navštěvovat pravidelně každý měsíc. Už se těšíme na lednové setkání.