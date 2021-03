Během mrazivých dní se naše školka proměnila v eskymáckou vesničku ze severního pólu.

Děti se ocitly na severním pólu. | Foto: MŠ Královské Poříčí

Povídali jsme si s dětmi, jak asi vypadá školka v Grónsku, co se tam děti učí, jaké asi mají hračky? Co je stejné jako u nás, co je odlišné? Nejprve jsme vyhledali v encyklopediích a knihách spoustu informací o jejich zajímavém a těžkém životě v mrazivé krajině. Děti velmi zaujalo poznávání polárních zvířat, jejich zvuků a poslech příběhů a pohádek z iglú. A kdy jsme si užili nejvíc legrace? Při radovánkách na sněhu, závodech psích spřežení, při pořádné koulovačce, chytání ryb v zamrzlém moři, závodech na lyžích a stavbě největšího iglú.