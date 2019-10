Sokolovský Klub důchodců Slaměnka nezahálel ani v letních měsících. Letošní horké léto lákalo hlavně k pobytům s vnoučaty na chatách, zahrádkách a u vody, ale senioři měli zájem i o společné, někdy náročnější aktivity, které výbor Slaměnky připravil.

Slaměnka nezahálela ani o prázdninách. | Foto: Klub důchodců Slaměnka

V červenci se konal turistický výšlap z Chodova přes Hory a Vildenavu do Lokte. Ne příliš snadnou trasu 13,5 km dobře zvládlo všech 36 účastníků výletu.

Méně náročný byl jednodenní autobusový zájezd. Nejprve jsme absolvovali zajímavou prohlídku zámku Kynžvart a pak jsme se vydali na Kladskou. Tam jsme navštívili Dům přírody, a i když nám nepřálo počasí, většina z nás prošla i naučnou stezku.

V srpnu se na turistický výšlap sešlo 32 seniorů. Z Ostrova do Vojkovic jsme ušli 12,5 km. Třešničkou na dortu byl Špičák, zdolali ho jen ti nejzdatnější.

A v polovině srpna nabídla Slaměnka plnému autobusu seniorů zájezd do Litoměřic a odtud plavbu lodí do Roudnice nad Labem. Pohoda na lodi k létu patří!

Všechny prázdninové akce se vydařily.