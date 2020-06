Senioři ze Slaměnky už opět vyráží na výlety. Po Karlových Varech vás ve středu 24. června zvou na výlet do skanzenu Doubrava v Lipové u Chebu.

Slaměnka na výletě v Karlových Varech. | Foto: Slaměnka Sokolov

Tři měsíce zákazů kvůli epidemii koronaviru ovlivnily i činnost sokolovské Slaměnky. Museli jsme zrušit nebo odložit řadu připravených akcí, především pravidelné turistické výšlapy, ale také se zájmem očekávaný zájezd do České televize, zájezd do Průhonic za kvetoucími azalkami a rododendrony a dva roky předem plánovaný týdenní turistický pobyt v Harrachově. Po uvolnění restrikcí naplánoval výbor několik akcí na letní měsíce. První se uskutečnila ve středu 17. června. Ačkoliv se informace o výletu objevila jen ve vývěsní skříňce Slaměnky, přišlo na přibližně desetikilometrový výšlap 43 seniorů! Všem se už po společných akcích stýskalo. Z Karlových Varů Doubí jsme se vydali na Linhart a odtud na vyhlídkové plošiny daňků, jelenů a divočáků. Šli jsme převážně krásnými lázeňskými lesními cestami až k rozhledně Diana. Pak už jen následoval sestup do Karlových Varů.