Slaměnka, sokolovský seniorský klub, má důvod k oslavě, existuje už 20 let!

Slaměnka oslavila 20. výročí založení. | Foto: se svolením KD Slaměnka Sokolov

Ve čtvrtek 11. ledna se sešli jeho příznivci (přišlo jich 93!), aby zavzpomínali na společné akce a hezké chvíle, které se Slaměnkou prožili.

Marie Matějková, která je již 11 let předsedkyní Slaměnky, připomněla ty, kteří stáli u zrodu klubu a vtiskli mu podobu aktivní organizace zaměřené především na turistiku. Byli to pánové Miloš Sláma, Rudolf Langer a Josef Herda. Účastníci setkání žasli nad čísly, která dokládají činnosti spolku. Např. v posledních deseti letech se uskutečnilo 110 výšlapů do přírody, zúčastnilo se jich 4.203 seniorů. Ve stejném období bylo zorganizováno 62 jednodenních zájezdů (2.628 seniorů). Hrdi jsme i na to, že Slaměnka celkem připravila 38 týdenních turisticko-poznávacích zájezdů po různých místech České republiky. Organizuje i pravidelná sportovní klání, návštěvy divadel i taneční večery. Vše je pečlivě zdokumentováno. Přítomní si se zájmem prohlíželi kroniky jednotlivých let, kde jsou akce popsány a doplněny fotografiemi.

Ochránci přírody obnovili základ orlího hnízda a porazili nahlodaný strom

Společné setkání bylo spojeno i se zábavou a tancem, všichni se dobře bavili. Za to patří poděkování i Obecnímu úřadu v Těšovicích, neboť Slaměnce bezplatně poskytl svůj sál.

Po celou dobu existence Slaměnky byla velká část těchto akcí uskutečněna za finančního přispění města Sokolova, za což mu patří velký dík a velmi si toho ceníme. Tuto podporu ze strany města přijímáme jako ocenění naší práce v oblasti využití volného času pro seniory Sokolova.

Klub důchodců Slaměnka Sokolov