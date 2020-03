Na tanečním odpoledni, které pořádá Klub důchodců Slaměnka Sokolov za finanční podpory MěÚ Sokolov, se ve čtvrtek 27. února sešlo 78 seniorů.

Taneční masopustní zábava Slaměnky. | Foto: KD Slaměnka Sokolov

Taneční odpoledne je vždy laděno do nějakého konkrétního tématu. Tentokrát to byla oslava konce masopustu. Mnozí senioři měli k dispozici svoje masopustní masky a ti, kteří neměli, dostali škrabošky u vstupu do hudebního klubu Alfa. Při písničkách hudebního dua Adéla a Láďa se všichni dobře bavili a taneční parket mnohdy nestačil náporu tanečníků. Příští taneční odpoledne se uskuteční ve čtvrtek 26. března od 16:30 – 19:00, tímto zveme všechny seniory Sokolova.