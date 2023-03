Klub důchodců Slaměnka připravil na druhý jarní den turistický výšlap z Dasnic do Citic. Na nádraží v Sokolově se sešla rekordní účast 57 seniorů - turistů.

Slaměnka se vydala na turistický výšlap z Dasnic do Citic. | Foto: Slaměnka Sokolov

Vlakem jsme odjeli do Dasnic. Tam byli účastníci seznámeni s dalším programem Slaměnky na měsíc duben. Mírné stoupání na Chlumek a následné klesání do Hlavna rozdělilo účastníky do menších skupin. Dále jsme pokračovali po cyklostezce podél řeky Ohře do Citic, odkud většina odjela vlakem zpět do Sokolova. Zdatní turisté nevyužili vlak a pokračovali po cyklostezce až do Sokolova. Přálo nám i počasí, bylo opravdu jarní. Máme radost z velkého počtu účastníků, věříme, že popularita Slaměnky roste.

Zprávy o dalších aktivitách Klubu důchodců Slaměnka najdete v Patriotu, na webových stránkách Infocentra Sokolov a také ve skříňce u Výběru za kostelem

Klub důchodců Slaměnka Sokolov

Za příspěvek Slaměnce děkujeme.