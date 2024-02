V letošním roce se již podruhé sešli Slaměnkáři na turnaji v kuželkách a šipkách. V kuželně Akrylu poměřovalo své sportovní dovednosti 21 seniorů. Vítězem je ale samozřejmě každý, kdo se nebojí pohybu a přijde rád do dobré party.

Turnaj v kuželkách a šipkách. | Foto: Slaměnka Sokolov

V Akrylu se setkáváme každé první úterý v měsíci od 9.00 hodin, zájemci o aktivní pohyb mohou kdykoli mezi nás přijít a vyzkoušet své dovednosti. Jsou vítáni i na dalších aktivitách Slaměnky. Tou nejbližší je turistický výšlap ve středu 21. února. Pojedeme vlakem do Kynšperka a po cyklostezce se podél řeky Ohře projdeme do Dasnic. Pohodová trasa měří cca 6 km. Ti nejzdatenější si ale mohou prodloužit vycházku do Citic, příp. až do Sokolova.

Informace o aktivitách Slaměnky lze najít v sokolovském Patriotu, na webových stránkách sokolovského infocentra a ve stříňce Slaměnky u OD Výběr.

Klub důchodců Slaměnka Sokolov