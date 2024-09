Týdenní pobyty v atraktivních lokalitách naši vlasti připravuje výbor Slaměnky s ročním předstihem. Letos jsme se po pěti letech vrátili do "brány Orlických hor“, do Nového Města nad Metují a jeho okolí. Předpovídaná a nakonec i skutečná změna počasí naše plány částečně zkomplikovala, přesto jsme stihli maximum možného. Nedělní cestu autobusem do místa ubytování jsme přerušili procházkou po liduprázdném historickém centru královského města Hradce Králového, jehož všichni obyvatelé si nejspíše užívali poslední tropický den na městském koupališti.

V pondělí přišlo vytoužené ochlazení, ale při desetikilometrovém pochodu kolem Krahulčí nás neochránily ani pláštěnky, ani deštníky a voda nám tekla z bot. Slunečné úterý nám vrátilo dobrou náladu. Strávili jsme příjemný den v ZOO ve Dvoře Králové. Všechna zvířata si užívala hezkého počasí, někteří z nás měli i štěstí při hodinové projížďce safari vláčkem, že je poutavým výkladem provázel Marián Vágner, vnuk zakladatele safari ing. Josefa Vágnera.

Pěkné počasí vydrželo i ve středu při výšlapu do blízkých polských Bialych skal. Bílé pískovce u nás nemáme, a tak nás tato turistická atrakce velmi zaujala. Čtvrteční deštivé ráno už účastníky donutilo k náhradnímu programu. Místo turistického výšlapu do skalního města Ostaš, byla zvolena prohlídka místního zámku rodu Bartoňů z Dobenína. A opět trefa do černého. Nádherné interiéry s častými výzdobami architekta Dušana Jurkoviče jsou vskutku jedinečné.Trvalé srážky změnily i páteční plány, kdy jsme vzali zavděk návštěvou královéhradeckého obřího akvária. Jeho objem 130 000 litrů umožňuje pozorovat stovky ryb z průchozího skleněného tunelu. Pro milovníky podvodního světa je to jistě zajímavá podívaná.Déšť nás nepotěšil ani v den odjezdu. Vhod tak přišla plánovaná exkurze v podzemí pevnosti Josefov u Jaroměře. I když jde o pohyb v klaustrofobním prostředí, poutavý výklad průvodce v dobové vojenské uniformě nás tak zaujal, že dvouhodinovou prohlídku všichni spokojeně zvládli.

Závěrečnou tečkou za pobytem děkujeme všem účastníkům za naprosto bezproblémový průběh zájezdu, zastupitelstvu města Sokolova stejně tak děkujeme za významnou finanční podporu našich akcí, ke kterým zveme další seniory.

Klub důchodců Slaměnka Sokolov